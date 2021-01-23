В сети появилось видео, как глава UFC уговаривает Нурмагомедова возобновить карьеру

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В интернете опубликовали видео, на котором президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уговаривает чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.
В сети появилось видео, как глава UFC уговаривает Нурмагомедова возобновить карьеру
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Combatalk.

На видео Уайт говорит действующему обладателю титула, что трансляции боя Конора Макгрегора и Дастина Порье, который пройдёт в ночь с 23 на 24 января на UFC 257, продаются даже лучше его поединка с ирландцем.

«Представь, что сделаете вы с Конором в ещё одном чёртовом бою. Просто говорю. Я просто сказал», — отметил Уайт, а Хабиб рассмеялся в ответ.

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов назвал фаворита боя Макгрегор — Порье.

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