Маршан раскритиковал российских хоккеистов «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19
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«Главное — больше уважения. Мы все хотим иметь возможность играть, и есть правила, которые были установлены не без причины. Их не так сложно соблюдать. Мы все знаем о последствиях нарушения правил, знаем, что это за правила. Так что они сами навлекли на себя это. Нам всем подробно рассказывали, что разрешено делать и что не разрешено, так что это их вина», — цитирует Маршана Boston Hockey Now.
Российские игроки столичной команды Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены на четыре матча за нарушение медицинского протокола коронавируса. Национальная хоккейная лига также оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.