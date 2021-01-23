Маршан раскритиковал российских хоккеистов «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19

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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подверг критике российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова за нарушение медицинского протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по коронавирусу.
Маршан раскритиковал российских хоккеистов «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19
  • Reuters

«Главное — больше уважения. Мы все хотим иметь возможность играть, и есть правила, которые были установлены не без причины. Их не так сложно соблюдать. Мы все знаем о последствиях нарушения правил, знаем, что это за правила. Так что они сами навлекли на себя это. Нам всем подробно рассказывали, что разрешено делать и что не разрешено, так что это их вина», — цитирует Маршана Boston Hockey Now.

Российские игроки столичной команды Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены на четыре матча за нарушение медицинского протокола коронавируса. Национальная хоккейная лига также оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.

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