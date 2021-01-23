Экс-капитан ЦСКА обвинил во лжи бывшего спортдиректора клуба

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов опроверг слова бывшего спортивного директора футбольного клуба Авалу Шамханова о пагубных привычках игрока.

«Кого мне в баню привозили?! Девиц? Это всё враньё! Как вы себе это представляете? Перед игрой привезти на базу женщин… На базе в это время сидели две команды — футбольная и хоккейная. Это попросту невозможно», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он заявил, что надо у Шамханова спросить, зачем выдумывать подобные истории, и предложил экс-руководителю повторить сказанное ему лично. Кузнецов также предположил, что слова Шамханова являются «заказухой».

«Если бы мы были в 1998-м — подал бы на него в суд. Сейчас не буду этого делать. Зачем мне трогать этого убогого человека? Про него тоже можно много интересного рассказать, но я не буду это делать. Мне это не нужно. Мы можем встретиться, и пусть мне в глаза повторит всё это», — добавил Кузнецов.

Кузнецов выступал за ЦСКА с 1984-го по 1991-й, в 1992-м и с 1997-го по 1998-й.

Ранее бывший футболист «Спартака» Егор Титов отказался комментировать обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорном матче.