Титов отказался комментировать обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорном матче
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«Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!» — цитирует Титова «Чемпионат».
В 1998 году красно-белые стали чемпионами России, а ЦСКА занял второе место, уступив три очка.
Ранее бывший спортдиректор ЦСКА рассказал, как «Спартак» был готов сдать игру армейцам. По его словам, он отказался от предложения, а красно-синие всё равно выиграли со счётом 4:1.