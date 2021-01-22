Титов отказался комментировать обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорном матче

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Полузащитник московского «Спартака» Егор Титов эмоционально отреагировал на вопрос о словах бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, который рассказал, как красно-белые якобы были готовы сдать игру армейцам в 1998 году.
Титов отказался комментировать обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорном матче
  • © РИА Новости / Александр Ступников

«Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!» — цитирует Титова «Чемпионат».

В 1998 году красно-белые стали чемпионами России, а ЦСКА занял второе место, уступив три очка.

Ранее бывший спортдиректор ЦСКА рассказал, как «Спартак» был готов сдать игру армейцам. По его словам, он отказался от предложения, а красно-синие всё равно выиграли со счётом 4:1.

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