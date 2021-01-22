Бывший спортдиректор ЦСКА рассказал, как «Спартак» был готов сдать игру армейцам

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Бывший спортивный директор московского футбольного клуба ЦСКА Авалу Шамханов рассказал об инциденте перед матчем со столичным «Спартаком» в 1998 году.
Бывший спортдиректор ЦСКА рассказал, как «Спартак» был готов сдать игру армейцам
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«1998 год. Я уже в ЦСКА, началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!» Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай». — «Хорошо». Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал», — цитирует Шамханова «Спорт-Экспресс».

По его словам, компания выпила, а затем Есауленко предложил ему, чтобы «Спартак» отдал ЦСКА предстоящий матч, а армейцы при этом не пытались бороться за чемпионство. Он признался, что был ошарашен такой наглостью, и заявил, что ЦСКА будет играть честно и сможет победить самостоятельно.

«Он опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, ещё что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами. На следующий день грохнули спартачей — 4:1!» — добавил Шамханов.

Есауленко являлся в 1990-х вице-президентом «Спартака». 

В 1998 году красно-белые стали чемпионами России, а ЦСКА занял второе место, уступив три очка.

Ранее сообщалось, что КДК РФС пожизненно дисквалифицировал трёх арбитров за участие в договорном матче.

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