Жиго: «Спартаку» нужно исправить мелкие ошибки, чтобы стать лучше

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Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от выступления команды текущем сезоне.
Жиго: «Спартаку» нужно исправить мелкие ошибки, чтобы стать лучше
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Последний матч перед паузой был очень плохим. Мы уступили «Зениту» и были очень этим разочарованы, по игре они были лучше. Обидно, перед перерывом мы уступили двум прямым конкурентам. Но на индивидуальном уровне мы можем добиться большего, нужно исправить мелкие ошибки, чтобы стать лучше. Я думаю, «Спартак» должен каждый год бороться за титул. Мы отстаём от «Зенита» на шесть очков, у них также есть преимущество по личным встречам. Можно считать, что мы проигрываем семь очков. «Спартак» постарается выиграть как можно больше игр, будем идти шаг за шагом. Моя цель — это завоевание титулов, для этого я сюда и приехал. Сделаем всё, чтобы сделать это», — приводит слова Жиго Actufoot.

После 19 туров «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, проигрывая лидирующему «Зениту» шесть очков.

Ранее футболист «Спартака» Жиго высказался о противостояниях с ЦСКА и «Зенитом».

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