СМИ: Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, Совет по туризму Саудовской Аравии предлагал игроку €6 млн за сотрудничество.
При этом отмечается, что аналогичная сумма предложена капитану каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, но его ответ пока неизвестен.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. За свою карьеру он также играл за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Ранее в Чехии выразили несогласие с тем, что Роналду побил рекорд Бицана по голам в официальных матчах.