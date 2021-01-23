СМИ: Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался принять участие в рекламной кампании, которая направлена на продвижение туризма в Саудовской Аравии.
СМИ: Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, Совет по туризму Саудовской Аравии предлагал игроку €6 млн за сотрудничество.

При этом отмечается, что аналогичная сумма предложена капитану каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, но его ответ пока неизвестен.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. За свою карьеру он также играл за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Ранее в Чехии выразили несогласие с тем, что Роналду побил рекорд Бицана по голам в официальных матчах.

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