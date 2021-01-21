В Чехии выразили несогласие с тем, что Роналду побил рекорд Бицана по голам в официальных матчах

Футбольная ассоциация Чехии утверждает, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду пока не стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола.

35-летний Роналду в финальном матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) забил свой 760-й мяч в карьере и, предположительно, стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола, опередив австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана (759 голов).

Комитет истории и статистики Футбольной ассоциации Чехии провёл расследование и утверждает, что Бицан забил 821 мяч в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что Роналду стал самым результативным игроком в истории профессионального футбола.