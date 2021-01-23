МХЛ засчитала техническое поражение «Кузнецким Медведям» в матче с «Омскими Ястребами»

Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) отреагировала на отказ «Кузнецких Медведей» проводить второй матч с «Омскими Ястребами» после драки игроков.

«В связи с неявкой команды «Кузнецкие Медведи» на матч №740, который должен был состояться 23 января 2021 года, чемпионата Молодёжной хоккейной лиги — первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года сезона-2020/21, лига приняла решение засчитать техническое поражение команде «Кузнецкие Медведи» в соответствии с п. 19 ст. 29 гл. 5 Дисциплинарного регламента чемпионата МХЛ», — говорится в заявлении МХЛ.

В матче, который прошёл 22 января, произошла драка между форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным и Давыдовым. Во время драки хоккеист «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд, в результате чего тот потерял сознание и не сумел покинуть площадку самостоятельно — после оказания помощи его унесли на носилках и направили в больницу, где он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что МХЛ на четыре матча дисквалифицировала хоккеиста, ударившего соперника головой об лёд.