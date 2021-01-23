Селихов: попрошусь во вторую команду «Спартака», если не буду проходить в основу

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался о возможном выступлении за вторую команду красно-белых.

«Уже была такая практика за вторую команду. Если не буду проходить в состав основы, попрошусь во вторую команду, она и существует для развития молодых и получения игровой практики остальных игроков», — цитирует Селихова «Спорт-Экспресс».

В последний раз вратарь появлялся на поле в составе основной команды «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Тогда он получил повреждение и был заменён. Впоследствии он долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден проходить через операции из-за рецидива.

Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. С тех пор он провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и в 14 играх отстоял на ноль.

Ранее Селихов заявил, что готов покинуть «Спартак».