Селихов заявил, что готов покинуть «Спартак»

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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов сообщил, что готов покинуть команду.
Селихов заявил, что готов покинуть «Спартак»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вообще, контракт у меня в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — цитирует Селихова «Спорт-Экспресс».

В последний раз вратарь появлялся на поле в составе основной команды «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Тогда он получил повреждение и был заменён. Впоследствии он долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден проходить через операции из-за рецидива.

Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. С тех пор он провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и в 14 играх отстоял на ноль.

Ранее в «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по Промесу.

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