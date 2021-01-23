Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого считает лучшими тренерами первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ
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«Лучшими тренерами первой части чемпионата считаю Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Если сравнить «Химки» до Черевченко и после его прихода, то разница огромная. Сначала на первом плане был результат, а со временем пришла и игра. Это психология игроков: очки помогают обрести уверенность в себе, а с ней приходят раскрепощённость и игра», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что у каждой команды свой потенциал и наставников стоит оценивать по тому, сколько они способны выжать из своих футболистов. 

«Об эффективности работы Федотова в «Сочи» можно судить по тому, что на момент его прихода команда была на последнем месте, а через год — уже четвертая в РПЛ. И это несмотря на то, что после прошлого сезона «Сочи» потерял двух ключевых футболистов атаки — Мостового и Кокорина, а предсезонки, чтобы наиграть новый состав, не было», — сказал Евсеев.

Ранее Евсеев высказался о возможном сокращении числа команд в РПЛ.

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