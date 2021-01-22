Евсеев высказался о возможном сокращении числа команд в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ), который, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.

«Сейчас надо занять 12-е место, чтобы не попасть в стыковые матчи. А стыки, когда всё решается в двух матчах, давят на психику не меньше борьбы за первое место. Мне есть с чем сравнивать, поскольку я два раза участвовал в золотых матчах — за «Спартак» с «Аланией» и за «Локомотив» с ЦСКА. И также дважды как главный тренер — в стыках, когда мы с «Амкаром» обыграли «Тамбов», а с «Уфой» — «Томь». Эмоции от матчей за сборную России с Уэльсом близки и к одному, и к другому. Одно неверное движение — и ты проиграл, а огромный труд на протяжении целого сезона идёт насмарку. Давление колоссальное. Если в РПЛ будет 18 клубов, а в стыках — не две команды, а одна, то это в точности повторит систему проведения чемпионата Германии. Я ничего не придумываю, всё уже давно существует! И такая система позволяет командам играть раскованнее, а тренерам использовать более смелые модели», — приводит слова Евсеева «Спорт-Экспресс».

Он также прокомментировал появление в лиге практически в каждом сезоне клубов, испытывающих серьёзные финансовые проблемы.

«Расширение тут ни при чем. Спрашивать надо с тех, кто допускает «Тамбов» до участия в чемпионате. Это же не первый год, когда у него такое со стадионом происходит. Такое надо было предвидеть. В «Амкаре» была другая ситуация. Задолженность была для Перми обычная — зарплата за три месяца. Пеев рассказывал, что когда-то по шесть месяцев не платили. Просто руководство решило закрыть клуб, и всё», — добавил Евсеев.

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, число участников чемпионата России могут сократить до 12.

Ранее сообщалось, что Аршавин выступил против сокращения РПЛ.