Аршавин выступил против сокращения РПЛ

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Бывший футболист, а ныне советник генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу возможного сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 команд.
Аршавин выступил против сокращения РПЛ
  • РИА Новости

«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16—18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также вспомнил переходной сезон Премьер-лиги, когда после основной части сезона восемь команд боролись за высшие места, а остальные — за выживание. По его мнению, это было достаточно зрелищно, но тогда для проведения всех матчей потребовалось 1,5 года.

«Не знаю, в один сезон сможет ли всё уместиться. В целом я за схему в чемпионате «весна — осень». Так будет намного проще», — добавил Аршавин.

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, число участников чемпионата России могут сократить до 12.

Ранее президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном сокращении числа команд в РПЛ.

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