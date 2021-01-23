Мбаппе признался, что ещё не принял решение по новому контракту с ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос о новом контракте с клубом.

«Мы ведем переговоры с клубом. Если я подпишу контракт, это значит, что я останусь здесь на долгий срок. Мне здесь хорошо. Скоро я приму решение», — сказал футболист в интервью Telefoot.

Действующее соглашение Мбаппе рассчитано до лета 2022 года. На счету 22-летнего игрока 146 матчей в клубе, за который он забил 104 мяча и сделал 58 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рамос не перейдёт из «Реала» в ПСЖ по причине договорённости между клубами.