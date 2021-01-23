«Атланта» победила «Миннесоту» в НБА, Янг набрал 43 очка

«Атланта Хоукс» взяла верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 116:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 43 очка. Его партнёр по команде Клинт Капела оформил трипл-дабл из 13 очков, 19 подборов и 10 блок-шотов.

В составе «Тимбервулвз» 17 очков в свой актив записал Малик Бизли.

Для «Атланты» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал шестую победу подряд в НБА, а Кавай Леонард набрал 31 очко.