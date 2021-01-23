«Атланта» победила «Миннесоту» в НБА, Янг набрал 43 очка
- Reuters
- © Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 116:98 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 43 очка. Его партнёр по команде Клинт Капела оформил трипл-дабл из 13 очков, 19 подборов и 10 блок-шотов.
В составе «Тимбервулвз» 17 очков в свой актив записал Малик Бизли.
Для «Атланты» эта победа стала третьей подряд.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал шестую победу подряд в НБА, а Кавай Леонард набрал 31 очко.