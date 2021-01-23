«Атланта» победила «Миннесоту» в НБА, Янг набрал 43 очка

Короткая ссылка
«Атланта Хоукс» взяла верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Атланта» победила «Миннесоту» в НБА, Янг набрал 43 очка
  • Reuters
  • © Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 116:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 43 очка. Его партнёр по команде Клинт Капела оформил трипл-дабл из 13 очков, 19 подборов и 10 блок-шотов.

В составе «Тимбервулвз» 17 очков в свой актив записал Малик Бизли.

Для «Атланты» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал шестую победу подряд в НБА, а Кавай Леонард набрал 31 очко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить