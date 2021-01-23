«Клипперс» одержал шестую победу подряд в НБА, Леонард набрал 31 очко
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Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в пользу хозяев — 122:117.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийского коллектива Кавай Леонард, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Пол Джордж записал в свой актив 29 баллов, а Серж Ибака оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.
В составе гостей 30 очков набрал Шей Гилджес-Александер.
Для «Клипперс» эта победа стала шестой подряд.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Милуоки Бакс» в НБА, Джеймс набрал 34 очка.