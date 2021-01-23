«Клипперс» одержал шестую победу подряд в НБА, Леонард набрал 31 очко

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в пользу хозяев — 122:117.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийского коллектива Кавай Леонард, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Пол Джордж записал в свой актив 29 баллов, а Серж Ибака оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

В составе гостей 30 очков набрал Шей Гилджес-Александер.

Для «Клипперс» эта победа стала шестой подряд.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Милуоки Бакс» в НБА, Джеймс набрал 34 очка.