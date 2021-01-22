«Лейкерс» взял верх над «Милуоки» в НБА, Джеймс набрал 34 очка 

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Милуоки и завершилась в пользу гостей — 113:106.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийского коллектива Леброн Джеймс, набравший 34 очка. Его партнёр по команде Кентавиус Колдуэлл-Поуп записал в свой актив 23 очка. В составе «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов, а также 22 очка набрал Джру Холидэй.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла три матча «Мемфис Гриззлиз» из-за вспышки коронавируса в клубе.