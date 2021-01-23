Промоутер Поветкина не исключает переноса реванша с Уайтом из-за ситуации с COVID-19 в Британии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не исключает, что второй поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может быть снова перенесён.

«Официально решение о переносе не принято, хотя разговоры о нем ведутся в связи с ситуацией в Великобритании с коронавирусом. Также мы уже обсуждали возможность проведения этого поединка в другой стране. Пока никто не знает, как получится», — цитирует Рябинского РИА Новости.

Он отметил, что не исключает вариант переноса боя, но пока не считает, что вероятность этого высока. Кроме того, он обратил внимание, что спортсменам непросто набирать форму в случае переноса срока.

«Очень хотелось бы заранее знать сроки, а всё остальное не так сильно нас беспокоит», — добавил Рябинский.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. На данный момент планируется провести поединок 6 марта.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

Ранее WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году.