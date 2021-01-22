Ягудин примет участие в командном турнире в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил, что примет участие в командном турнире в Москве.

«Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже страшно, но… предложили, долго принимал решение… была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в своём Instagram.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее Александр Жулин объяснил отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова среди участников командного турнира.