Ягудин примет участие в командном турнире в Москве
- globallookpress.com
«Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже страшно, но… предложили, долго принимал решение… была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в своём Instagram.
Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.
Ранее Александр Жулин объяснил отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова среди участников командного турнира.