Ягудин примет участие в командном турнире в Москве

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил, что примет участие в командном турнире в Москве.
Ягудин примет участие в командном турнире в Москве
  • globallookpress.com

«Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже страшно, но… предложили, долго принимал решение… была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в своём Instagram.

Командный турнир в Москве пройдёт 5—7 февраля.

Ранее Александр Жулин объяснил отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова среди участников командного турнира.

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