Бабиков признался, что два промаха на первой стрельбе в индивидуальной гонке выбили его из колеи

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Планировал плавно втянуться в гонку, но на первой стойке было облако, и я со стрельбой не справился. Это выбило из колеи, а дальше гонка уже была, скажем так, в натяг — не мог себе позволить ехать более раскатисто, пришлось где-то перенапрягаться», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Он отметил, что ощущает веру тренеров, несмотря на не самые лучшие результаты.

«Они видят мои сдвиги, что на тренировках я показываю достойную работоспособность. Все показатели говорят о том, что я могу быть в протоколах гораздо выше, чем сейчас. Но тренерам тоже нужно делать выбор, естественно, много вопросов, да и у них самих много желаний в отношении нас, спортсменов. Надеюсь, что мы все друг друга порадуем», — добавил биатлонист.

По итогам гонки Бабиков занял 51-е место, допустив три промаха и проиграв победителю 4 минуты 57,6 секунды.

Ранее Александр Тихонов заявил, что Бабиков и Евгений Гараничев не заслуживают права выступать на КМ по биатлону.