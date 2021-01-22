Биатлонист Гараничев об индивидуальной гонке в Антерсельве: тонус мышц возвращается

Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«На пристрелке был туман, затем прояснилось и начался ветерок. Видимо, стрельба сместилась правее. По ходу гонки мне показали предыдущую стрельбу, я сделал поправки, но, видимо, мало», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Он отметил, что его самочувствие стало лучше в сравнение с тем, что было на предыдущем этапе в немецком Оберхофе.

«На предыдущем этапе у меня не работали мышцы передней поверхности бёдер — они на первых трёх километрах забивались, и я не мог работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, и массаж делал, и на роллере катался, и в принципе получилось, сегодня уже было всё намного лучше. Эти ощущения возникают, или когда ты какую-то работу делаешь, или бежишь гонку. Позавчера мы делали работу и всё было хорошо, но я ещё сомневался, хоть и понимал, что ситуация улучшается. Проверить можно было только гонкой. Сегодня понял, что тонус мышц возвращается», — добавил биатлонист.

По итогам гонки Гараничев занял 14-е место, допустив два промаха и проиграв победителю 2 минуты 11,2 секунды.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.