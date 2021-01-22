Овчинников признался, что решение ЦСКА не продлевать с ним контракт стало для него неожиданным

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Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из московского клуба.
Овчинников признался, что решение ЦСКА не продлевать с ним контракт стало для него неожиданным
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлён. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день. Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом», — приводит слова Овчинникова «Матч ТВ».

Он отметил, что ему не сообщали причины, по которым контракт не был продлён.

«Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе», — добавил специалист.

50-летний специалист работал в ЦСКА с 2014 года. В конце декабря 2020 года клуб объявил об уходе Овчинникова по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдал Бистровича в аренду в турецкий клуб.

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