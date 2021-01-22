Васнецова победила в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере

Россиянка Валерия Васнецова одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Васнецова преодолела дистанцию за 20 минут 9,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место заняла норвежка Оснэ Скреде. Тройку призёров замкнула француженка Лу Жанмонно Лоран.

Россиянка Анастасия Гореева с двумя промахами заняла 11-е место, Полина Шевнина с одним промахом — 14-е, Ольга Мощенкова с двумя промахами — 34-е, а Елизавета Каплина также с двумя промахами — 37-е.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.