Резцова — о победе Логинова: хочется, чтобы такие результаты были стабильными

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Резцова — о победе Логинова: хочется, чтобы такие результаты были стабильными
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Я очень рада за ребят. Не только за мужчин, но и за девочек. Четыре спортсменки вчера вошли в топ-15. Хотелось бы, чтобы та же Павлова была выше шестого места, но, тем не менее, это всё равно успех для нас. Сегодняшние результаты меня очень сильно порадовали. Саша выждал своё недомогание и подготовился — это здорово. Удивил и Женя Гараничев, был близок он к медалям. Хочется, чтобы такие результаты были стабильными. Чтобы Саша всегда боролся за медали, а Женя приближался к первой шестёрке», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию в 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах. Гараничев с двумя промахами занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.

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