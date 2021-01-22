Манчини считает, что Кокорин мог бы заиграть «Реале» 

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который ныне возглавляет сборную Италии по футболу, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

«Могу сказать о нём только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке. Кокорин — это образец. Он мог бы легко играть в любой команде, в том числе и в мадридском «Реале». У него быстрые ноги, сильный удар как ногой, так и головой, отличные передачи», — цитирует Манчини La Nazione.

Кокорин выступал под руководством Манчини в «Зените» в сезоне-2017/18.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.

Ранее Дмитрий Черышев прокомментировал переход Кокорину в «Фиорентину».