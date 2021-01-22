Манчини считает, что Кокорин мог бы заиграть «Реале» 

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который ныне возглавляет сборную Италии по футболу, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».
Манчини считает, что Кокорин мог бы заиграть «Реале» 
  • РИА Новости

«Могу сказать о нём только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке. Кокорин — это образец. Он мог бы легко играть в любой команде, в том числе и в мадридском «Реале». У него быстрые ноги, сильный удар как ногой, так и головой, отличные передачи», — цитирует Манчини La Nazione.

Кокорин выступал под руководством Манчини в «Зените» в сезоне-2017/18.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.

Ранее Дмитрий Черышев прокомментировал переход Кокорину в «Фиорентину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить