Манчини считает, что Кокорин мог бы заиграть «Реале»
- РИА Новости
«Могу сказать о нём только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке. Кокорин — это образец. Он мог бы легко играть в любой команде, в том числе и в мадридском «Реале». У него быстрые ноги, сильный удар как ногой, так и головой, отличные передачи», — цитирует Манчини La Nazione.
Кокорин выступал под руководством Манчини в «Зените» в сезоне-2017/18.
Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.
Ранее Дмитрий Черышев прокомментировал переход Кокорину в «Фиорентину».