Отец Черышева о Кокорине в «Фиорентине»: никогда не поздно бросить себе вызов
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- РИА Новости
«Могу сказать только одно: очень хорошо, что Александр попробует себя в таком сильном чемпионате, как итальянский. Чемпионат Италии очень тяжёлый. Очень многое будет зависеть от того, как он будет выполнять коллективные действия своей команды, как быстро он адаптируется к тому футболу», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».
Он также пожелал форварду удачи и отметил, что ему важно быстро адаптироваться и начать быстро забивать. По мнению специалиста, возраст Кокорина никак не должен повлиять на его выступления.
«Никогда не поздно бросить себе вызов. Для него это будет очень интересно, я уверен. Пускай попробует свои силы и переломит себя после российского чемпионата», — добавил Черышев.
Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.
Ранее народный артист России Лев Лещенко назвал трансфер Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака».