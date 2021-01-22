Отец Черышева о Кокорине в «Фиорентине»: никогда не поздно бросить себе вызов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

«Могу сказать только одно: очень хорошо, что Александр попробует себя в таком сильном чемпионате, как итальянский. Чемпионат Италии очень тяжёлый. Очень многое будет зависеть от того, как он будет выполнять коллективные действия своей команды, как быстро он адаптируется к тому футболу», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Он также пожелал форварду удачи и отметил, что ему важно быстро адаптироваться и начать быстро забивать. По мнению специалиста, возраст Кокорина никак не должен повлиять на его выступления.

«Никогда не поздно бросить себе вызов. Для него это будет очень интересно, я уверен. Пускай попробует свои силы и переломит себя после российского чемпионата», — добавил Черышев.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.

Ранее народный артист России Лев Лещенко назвал трансфер Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака».