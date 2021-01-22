Лещенко назвал трансфер Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака»

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Народный артист России Лев Лещенко поделился мнением по поводу перехода российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
Лещенко назвал трансфер Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака»
  • РИА Новости

«Абсолютно правильное решение. Здесь шлейф нехороший в плане нравственных аспектов», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что после истории с дракой и тюрьмой есть смысл продолжать карьеру за границей. По его мнению, подобных инцидентов в Италии с футболистом больше не произойдёт, в другой стране он считается большим игроком, который просто не смог раскрыться до конца в России по ряду причин.

«Это потеря для «Спартака», и была бы потеря для любой российской команды. У нас очень не достаёт профессиональных игроков, такого штучного товара. Кокорин — стабильный человек и талантливый футболист, он это доказал, несмотря на то что год не занимался футболом. Считаю, что он имеет право играть в сборной», — сказал Лещенко.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».

Ранее Василий Уткин пожелал Кокорину в «Фиорентине» самого безмятежного медосмотра в карьере.

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