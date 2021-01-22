Лещенко назвал трансфер Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака»
- РИА Новости
«Абсолютно правильное решение. Здесь шлейф нехороший в плане нравственных аспектов», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что после истории с дракой и тюрьмой есть смысл продолжать карьеру за границей. По его мнению, подобных инцидентов в Италии с футболистом больше не произойдёт, в другой стране он считается большим игроком, который просто не смог раскрыться до конца в России по ряду причин.
«Это потеря для «Спартака», и была бы потеря для любой российской команды. У нас очень не достаёт профессиональных игроков, такого штучного товара. Кокорин — стабильный человек и талантливый футболист, он это доказал, несмотря на то что год не занимался футболом. Считаю, что он имеет право играть в сборной», — сказал Лещенко.
Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».
Ранее Василий Уткин пожелал Кокорину в «Фиорентине» самого безмятежного медосмотра в карьере.