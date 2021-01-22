Уткин пожелал Кокорину в «Фиорентине» самого безмятежного медосмотра в карьере

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
Уткин пожелал Кокорину в «Фиорентине» самого безмятежного медосмотра в карьере
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«О переходе Кокорина в «Фиорентину» я думаю совсем немного, но этого достаточно, чтобы желать ему самого безмятежного медосмотра в карьере. Чтобы уже сидящий на мази контракт по щелчку вступил в силу», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также признался, что очень счастлив, но не за форварда, а за себя самого, так как теперь игрок пропадёт из актуальной новостной повестки и не придётся так часто о нём говорить.

«С глаз долой — из телеги вон. Я, конечно, увижу Александра Кокорина в «Фиорентине». Но «Фиорентину» в Кокорине никогда не увидит никто», — добавил Уткин.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».

Ранее тренер «Сочи» признался, что рад трансферу Кокорина в «Фиорентину».

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