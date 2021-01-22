Тренер «Сочи» признался, что рад трансферу Кокорина в «Фиорентину»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
Тренер «Сочи» признался, что рад трансферу Кокорина в «Фиорентину»
  • © ФК «Сочи»

«Я не удивлён. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за него в европейском клубе. Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определённые обстоятельства. Что мы будем говорить о понижении зарплаты… Это меня не интересует. Но я могу сказать, что рад за Сашу», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».

Ранее Дмитрий Губерниев похвалил Кокорина за решение перейти в «Фиорентину».

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