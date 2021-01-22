Губерниев похвалил Кокорина за решение перейти в «Фиорентину»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

«По Кокорину. Молодец, что уехал, надо рисковать, пробовать! Если он хороший футболист — будет в «Фиорентине» играть и забивать, если слабый — овладеет профессией полировщика лавки!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».

Ранее актёр Алексей Маклаков заявил, что ему плевать на судьбу Кокорина.