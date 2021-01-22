Актёр Маклаков заявил, что ему плевать на судьбу Кокорина

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Актёр Алексей Маклаков, который также является болельщиком московского «Спартака», отреагировал на переход из российской команды в итальянскую «Фиорентину» форварда Александра Кокорина.
Актёр Маклаков заявил, что ему плевать на судьбу Кокорина
  • РИА Новости

«Абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и «Фиорентины». Никогда не считал его полноценным игроком «Спартака». Я сразу говорил, что это приобретение — абсолютно бесполезное для клуба, и, как всегда, оказался прав», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что Кокорин рассказал, как прошло его прощание со «Спартаком».

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