Актёр Маклаков заявил, что ему плевать на судьбу Кокорина

Актёр Алексей Маклаков, который также является болельщиком московского «Спартака», отреагировал на переход из российской команды в итальянскую «Фиорентину» форварда Александра Кокорина.

«Абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и «Фиорентины». Никогда не считал его полноценным игроком «Спартака». Я сразу говорил, что это приобретение — абсолютно бесполезное для клуба, и, как всегда, оказался прав», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января Кокорин подтвердил, что должен перейти в «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что Кокорин рассказал, как прошло его прощание со «Спартаком».