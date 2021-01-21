Кокорин рассказал, как прошло его прощание со «Спартаком»

Короткая ссылка
Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в итальянскую «Фиорентину», рассказал об эмоциональном прощании с футболистами и тренерами московской команды.
Кокорин рассказал, как прошло его прощание со «Спартаком»
  • ©spartak.com

«Я всегда эмоционален. Тяжело говорить такие вещи. Сюда я реально ехал с настроем на сборы, наконец-то со здоровьем всё было хорошо. И тут такие новости, два-три дня разговоры. Как я понимаю, окончательное есть решение. Завтра я должен вылететь на медосмотр и потом поехать на подписание контракта. Когда я произнёс речь, все смотрели на меня, ни у кого слов не было, потому что в команде не знали об этом. Для команды это была такая новость. Все ещё есть хотели, я говорю: «Можно минуту?» Подошли, пожелали удачи, шутили: «Можно с тобой поехать?» В дружеской атмосфере всё прошло», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале «Спартака». 

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Мостовой поддержал переход Кокорина в «Фиорентину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить