Кокорин рассказал, как прошло его прощание со «Спартаком»

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в итальянскую «Фиорентину», рассказал об эмоциональном прощании с футболистами и тренерами московской команды.

«Я всегда эмоционален. Тяжело говорить такие вещи. Сюда я реально ехал с настроем на сборы, наконец-то со здоровьем всё было хорошо. И тут такие новости, два-три дня разговоры. Как я понимаю, окончательное есть решение. Завтра я должен вылететь на медосмотр и потом поехать на подписание контракта. Когда я произнёс речь, все смотрели на меня, ни у кого слов не было, потому что в команде не знали об этом. Для команды это была такая новость. Все ещё есть хотели, я говорю: «Можно минуту?» Подошли, пожелали удачи, шутили: «Можно с тобой поехать?» В дружеской атмосфере всё прошло», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Мостовой поддержал переход Кокорина в «Фиорентину».