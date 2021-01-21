Мостовой поддержал переход Кокорина в «Фиорентину»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«У «Фиорентины» огромные проблемы, с голами плохо. Команда такого уровня должна бороться за еврокубки, они искали какой-то вариант. Кокорин в «Спартаке» не стал основным, мало играл. То он тренировался, то не мог играть. Это запутанная история. Я одобряю его переход, абсолютно правильное решение Александра. Его многие критикуют, осуждают, но здесь он молодец. Пускай попробует. А вдруг получится? Для «Спартака» это не потеря, у него здесь не получилось. Это связано с тренерским штабом в первую очередь. Плюс конкуренция», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее «Спартак» объявил о достижении договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина.