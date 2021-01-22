«СЭ»: назначенный 16 января президентом «Тамбова» Оганесян покинул пост

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Валерий Оганесян, о назначении которого на пост президента футбольного клуба «Тамбов» было объявлено 16 января, покинул команду.
«СЭ»: назначенный 16 января президентом «Тамбова» Оганесян покинул пост
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», формально Оганесян так и не успел получить в клубе должность, но была устная договорённость между сторонами.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее в «Тамбове» опровергли слухи о снятии команды с чемпионата.

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