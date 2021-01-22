Хоккеист «Вашингтона»: необходимо думать, как прибавить в отсутствие россиян
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«Мы знаем, что ребята хотят быть в команде. Они хотят быть в составе. Они расстроены из-за того, что им приходится пропускать матчи, оказавшись в такой ситуации. Они жалеют, что не будут играть с нами. А всем остальным нужно думать, как прибавить. Таков наш подход», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.
Национальная хоккейная лига оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по коронавирусу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находились в одном номере без масок, за что были отстранены.
Ранее жена Овечкина высказалась по поводу отстранения российских хоккеистов «Вашингтона».