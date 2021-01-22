Жена Овечкина снова высказалась по поводу отстранения российских хоккеистов «Вашингтона»

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в очередной раз поделилась мнением об отстранении российских игроков столичного клуба в связи с нарушением медицинского протокола Национальной хоккейной лиги.

«А теперь для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах, умолчав изначально о положительном тесте?» — написала Шубская в сториз своего Instagram.

Она также напомнила о случаях с коронавирусом в «Даллас Старз» и «Каролина Харрикейнз», отметив, что в этих командах сразу честно рассказали о ситуации с заболеванием внутри коллективов.

Овечкин вместе с тремя другими русскими хоккеистами «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильёй Самсоновым находились в близком контакте друг с другом, не используя медицинских масок. В итоге клуб был оштрафован на $100 тыс. НХЛ поместила россиян в список недоступных игроков.

Ранее жена Овечкина выступила с критикой коронавирусного протокола НХЛ в связи с отстранением мужа.