Жена Овечкина снова высказалась по поводу отстранения российских хоккеистов «Вашингтона»

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Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в очередной раз поделилась мнением об отстранении российских игроков столичного клуба в связи с нарушением медицинского протокола Национальной хоккейной лиги.
Жена Овечкина снова высказалась по поводу отстранения российских хоккеистов «Вашингтона»
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«А теперь для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах, умолчав изначально о положительном тесте?» — написала Шубская в сториз своего Instagram

Она также напомнила о случаях с коронавирусом в «Даллас Старз» и «Каролина Харрикейнз», отметив, что в этих командах сразу честно рассказали о ситуации с заболеванием внутри коллективов.

Овечкин вместе с тремя другими русскими хоккеистами «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильёй Самсоновым находились в близком контакте друг с другом, не используя медицинских масок. В итоге клуб был оштрафован на $100 тыс. НХЛ поместила россиян в список недоступных игроков.

Ранее жена Овечкина выступила с критикой коронавирусного протокола НХЛ в связи с отстранением мужа.

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