Российские хоккеисты «Вашингтона» контактировали с заболевшими COVID-19
- © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста. При этом тренер не уточнил, оказались ли положительными тесты самих россиян после контакта с заболевшими.
Национальная хоккейная лига оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по коронавирусу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находились в одном номере без масок.
Ранее сообщалось, что Самсонов заболел коронавирусом.