Российские хоккеисты «Вашингтона» контактировали с заболевшими COVID-19

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что российские игроки команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов контактировали с заболевшими коронавирусом людьми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста. При этом тренер не уточнил, оказались ли положительными тесты самих россиян после контакта с заболевшими.

Национальная хоккейная лига оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по коронавирусу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находились в одном номере без масок.

Ранее сообщалось, что Самсонов заболел коронавирусом.