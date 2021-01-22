Российские хоккеисты «Вашингтона» контактировали с заболевшими COVID-19

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что российские игроки команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов контактировали с заболевшими коронавирусом людьми.
Российские хоккеисты «Вашингтона» контактировали с заболевшими COVID-19
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста. При этом тренер не уточнил, оказались ли положительными тесты самих россиян после контакта с заболевшими.

Национальная хоккейная лига оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по коронавирусу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находились в одном номере без масок.

Ранее сообщалось, что Самсонов заболел коронавирусом.

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