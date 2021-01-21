СМИ: Вратарь «Вашингтона» Самсонов заболел коронавирусом

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Washington Post. Россиянин не испытывал симптомов в тот момент, когда узнал о положительном тесте. О коронавирусе у Самсонова «Кэпиталс» узнали во вторник вечером.

НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение протокола по коронавирусу. Самсонов, а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов находились в одном номере без масок.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят четыре матча из-за нарушения коронавирусного протокола.