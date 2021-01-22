Порье заявил, что Макгрегор внёс пожертвование в его фонд

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что его будущий соперник, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор помог ему в благотворительной деятельности.

«Да, за пределами спорта у меня большая и интересная жизнь, в ней есть много чего. Я думаю о том, как мог бы сосредоточиться на ней после каждого поединка. Не хотелось бы сидеть тут и быть чересчур вежливым, но на самом деле Конор очень помог моему фонду, сделав в него пожертвование. Я очень ему благодарен и ценю это», — сказал Порье на пресс-конференции.

Американец и ирландец встретятся 24 января в Абу-Даби на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, о чём говорили Макгрегор и Порье перед поединком на UFC 257.