«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры

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В матче 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Осасуна» не сумели выявить сильнейшего.
«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры
  • AFP

Матч, проходивший на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершился со счётом 1:1.

Счёт открыл в конце первого тайма футболист гостей Хонатан Кальери. «Валенсия» отыгралась благодаря автоголу игрока «Осасуны» Унаи Гарсии в середине второго тайма.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 68 минут, уступив место Гонсалу Гедешу.

Ранее «Атлетик» в дополнительное время одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании.

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