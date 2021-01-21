«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры

В матче 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Осасуна» не сумели выявить сильнейшего.

Матч, проходивший на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершился со счётом 1:1.

Счёт открыл в конце первого тайма футболист гостей Хонатан Кальери. «Валенсия» отыгралась благодаря автоголу игрока «Осасуны» Унаи Гарсии в середине второго тайма.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 68 минут, уступив место Гонсалу Гедешу.

Ранее «Атлетик» в дополнительное время одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании.