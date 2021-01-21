Лыжницы Ступак, Сорина и Жамбалова пропустят этап КМ в Лахти

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Российские лыжницы Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова не выступят на этапе Кубка мира в Лахти.
Лыжницы Ступак, Сорина и Жамбалова пропустят этап КМ в Лахти
  • © РИА Новости / Федерико Модика

Об этом сообщает «Матч ТВ». По результатам двух тестов у Жамбаловой был обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап в Лахти из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт с 23 по 24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета. 

Ранее врач Федерации лыжных гонок России назвал возможную причину массового обморожения лыжников во время гонки в Швейцарии.

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