«Рубин» обыграл «Партизан» в товарищеском матче
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Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу казанского клуба.
Победу российской команде принесли мячи Дениса Макарова, Дарко Йевтича, Хвича Кварацхелии, Кирилла Косарева и Ивана Игнатьева. В составе белградцев отличились Бибрас Натхо и Сейдуба Сума.
С 75-й минуты встречи «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления Георгия Зотова.
Следующий матч «Рубину» предстоит сыграть с «Сочи» 24 января.
Ранее гендиректор «Рубина» призвал аргументировать идею сокращения Российской премьер-лиги до 12 клубов.