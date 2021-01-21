«Рубин» обыграл «Партизан» в товарищеском матче

Короткая ссылка
Казанский «Рубин» с разгромным счётом одержал победу над белградским «Партизаном» в первом товарищеском матче, который проходил на сборе в Турции.
«Рубин» обыграл «Партизан» в товарищеском матче
  • @fcrk
  • Twitter

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу казанского клуба.

Победу российской команде принесли мячи Дениса Макарова, Дарко Йевтича, Хвича Кварацхелии, Кирилла Косарева и Ивана Игнатьева. В составе белградцев отличились Бибрас Натхо и Сейдуба Сума. 

С 75-й минуты встречи «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления Георгия Зотова.

Следующий матч «Рубину» предстоит сыграть с «Сочи» 24 января.

Ранее гендиректор «Рубина» призвал аргументировать идею сокращения Российской премьер-лиги до 12 клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить