«Рубин» обыграл «Партизан» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» с разгромным счётом одержал победу над белградским «Партизаном» в первом товарищеском матче, который проходил на сборе в Турции.

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Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу казанского клуба. Победу российской команде принесли мячи Дениса Макарова, Дарко Йевтича, Хвича Кварацхелии, Кирилла Косарева и Ивана Игнатьева. В составе белградцев отличились Бибрас Натхо и Сейдуба Сума. С 75-й минуты встречи «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления Георгия Зотова. Следующий матч «Рубину» предстоит сыграть с «Сочи» 24 января. Ранее гендиректор «Рубина» призвал аргументировать идею сокращения Российской премьер-лиги до 12 клубов.