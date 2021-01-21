Аршавин признался, что недавно ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что ему недавно предлагали возобновить карьеру в Казахстане.
Аршавин признался, что недавно ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане
  • РИА Новости

«Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. Есть желание? Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда», — цитирует Аршавина Sport24.

Он также подчеркнул, что не планирует становиться тренером.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин выступил против сокращения Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить