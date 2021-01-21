Аршавин признался, что недавно ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане
- РИА Новости
«Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. Есть желание? Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда», — цитирует Аршавина Sport24.
Он также подчеркнул, что не планирует становиться тренером.
Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».
Ранее Аршавин выступил против сокращения Российской премьер-лиги.