Аршавин признался, что недавно ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что ему недавно предлагали возобновить карьеру в Казахстане.

«Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. Есть желание? Нет. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда», — цитирует Аршавина Sport24.

Он также подчеркнул, что не планирует становиться тренером.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин выступил против сокращения Российской премьер-лиги.