В Москве разрешили пускать на спортивные мероприятия до 50% зрителей

Власти Москвы приняли решение о допуске на массовые физкультурные и спортивные мероприятия до 50% зрителей.

Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% зрителей на спортивные арены Подмосковья.