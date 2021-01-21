В Москве разрешили пускать на спортивные мероприятия до 50% зрителей
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- РИА Новости
Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
«Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% зрителей на спортивные арены Подмосковья.