Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% зрителей на спортивные арены Подмосковья

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% зрителей от вместимости арены на спортивные мероприятия в регионе.
Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% зрителей на спортивные арены Подмосковья
  • Pixabay

«Прислали, что они не против присутствия зрителей, опираясь на предписания Роспотребнадзора. Сейчас пишем письма всем клубам, которые подавали нам заявки. Разрешаем пускать до 20% зрителей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: социальная дистанция, маски, перчатки и дезинфекция», — цитирует Терюшкова «РБ-Спорт».

Он отметил, что на ближайшем матче подольского «Витязя» в Континентальной хоккейной лиге уже смогут присутствовать болельщики. Кроме того, он подчеркнул, что данная квота на заполняемость связана как раз с социальным дистанцированием.

Ранее сообщалось, что Минспорт планирует начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте.

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