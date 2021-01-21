Умар Нурмагомедов получил от UFC бонус за выступление вечера

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов стал одним из лауреатов премии «Выступление вечера» по итогам турнира в Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night в Абу-Даби.
Умар Нурмагомедов получил от UFC бонус за выступление вечера
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом сообщает пресс-служба UFC. Россиянин получил бонус в размере $50 тыс.

На турнире серии UFC Fight Night Умар победил представителя Казахстана Сергея Морозова удушающим приёмом во втором раунде.

Также бонусы получили бразилец Ворли Алвес, победивший тунисца Мунира Лаззеза, и американец Майк Дэвис с валлийцем Мэйсоном Джонсом, чей бой был признан лучшим.

Ранее дядя Хабиба заявил, что не удивлён победе Умара Нурмагомедова.

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