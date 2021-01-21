Умар Нурмагомедов получил от UFC бонус за выступление вечера

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов стал одним из лауреатов премии «Выступление вечера» по итогам турнира в Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night в Абу-Даби.

РИА Новости

© Нина Зотина