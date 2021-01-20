Дядя Хабиба заявил, что не удивлён победе Умара Нурмагомедова

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил дебют бойца Умара Нурмагомедова под эгидой организации.

«Я ожидал победы Умара! Если только не случайность, шальной удар или ещё что-то. Для меня он ничего нового не показал. Я просто его поздравил с победой. Один Бог знает, что будет дальше. Перспектива у каждого хорошая, только надо трудиться! Результат зависит от тренировок. Будет тренироваться — всё будет. Когда ждать пояса UFC? Сейчас как минимум три-четыре месяца до второго боя, а потом ещё должен быть соперник. Там уже и из топ-10 с кем-то драться. Наверное, где-то год-полтора. Но надо ещё учитывать ситуацию в мире», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

На турнире серии UFC Fight Night двоюродный брат российского чемпиона победил представителя Казахстана Сергея Морозова. Умар Нурмагомедов одержал победу во втором раунде удушающим приёмом. Бой проходил в легчайшем весе.

Ранее Умар Нурмагомедов заявил, что не хотел подвести семью.