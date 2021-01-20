Умар Нурмагомедов: не хотел подвести семью

Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов прокомментировал своё выступление в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Почему тяжело вздохнул после своей победы? Как будто гора с плеч. Я не хотел подвести ни брата, ни отца, ни семью. Вздохнул, потому что не подвёл. Чем Морозов удивил? Он вставал! Я вообще удивился. Он вместе со мной вставал, а я этого не ожидал. Думал, повалю, там будет возня. Но ему хватало физических сил встать. Очень крепкий физически, крепче меня. Я был удивлён. Думаю, что самый тяжёлый соперник в карьере был», — сказал Нурмагомедов журналистам.

На турнире серии UFC Fight Night Умар победил представителя Казахстана Сергея Морозова удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее Нурмагомедов высказался о дебютном бое брата в UFC.