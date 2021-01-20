Умар Нурмагомедов: не хотел подвести семью

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов прокомментировал своё выступление в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Умар Нурмагомедов: не хотел подвести семью
  • РИА Новости

«Почему тяжело вздохнул после своей победы? Как будто гора с плеч. Я не хотел подвести ни брата, ни отца, ни семью. Вздохнул, потому что не подвёл. Чем Морозов удивил? Он вставал! Я вообще удивился. Он вместе со мной вставал, а я этого не ожидал. Думал, повалю, там будет возня. Но ему хватало физических сил встать. Очень крепкий физически, крепче меня. Я был удивлён. Думаю, что самый тяжёлый соперник в карьере был», — сказал Нурмагомедов журналистам.

На турнире серии UFC Fight Night Умар победил представителя Казахстана Сергея Морозова удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее Нурмагомедов высказался о дебютном бое брата в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить