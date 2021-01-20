Нурмагомедов — о дебютном бое брата в UFC: это важная победа для нашей семьи

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего двоюродного брата Умара над бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым.

«Честно говоря, я очень рад, очень. Груз с плеч упал. Это очень важная победа не только для нашей команды, но и для всей нашей семьи. Будем работать. Если дадут следующий бой в марте в Лас-Вегасе, будет хорошо. Если нет, то мы подерёмся после Рамадана, время есть. Ему всего 25 лет. Если ещё два раза подерёмся в этом году, будет очень хорошо. В эмоциональном и психологическом плане Умар будет расти. С каждым разом, когда заходишь в октагон, ты становишься абсолютно другим зверем, другим бойцом. То, что он сегодня сделал — потряс соперника и отбежал, — через десять поединков он эту же ошибку уже не сделает. Через десять боёв, если у него будет такой же момент, он подождёт и отработает как снайпер, а не как пулемётчик», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Также российский чемпион вспомнил свою первую победу в UFC.

«Сейчас критиковать неправильно. Когда я смотрел бой, то вспомнил себя в 2012 году и свой первый раунд, когда не мог найти и почувствовать свою дистанцию, почувствовать октагон. Думаю, что ему просто нужно время. С каждым поединком он будет расти. Спешить не хочу. Когда тебе 25 лет, ты ещё не полностью раскрыл то, что у тебя есть. Когда 28—30 лет, то можно подводить к серьёзным боям, чтобы он был готов как эмоционально, так и физически. Сейчас физика может быть наверху, а ментальная составляющая внизу. Когда это всё соединяется — три в одном: твой главный бой, твоя ментальность и физические кондиции, — тогда можно творить историю. А сейчас он молодой», — добавил российский чемпион.

Ранее Уайт прокомментировал дебютную победу Умара Нурмагомедова в UFC.